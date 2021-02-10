Сообщения о минировании четырех зданий в Минске оказались ложными

Минск, 10 февраля. Сообщения о минировании четырех зданий в столице не подтвердились, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции устанавливают личность звонившего", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее милиция сообщила, что днем 10 февраля в милицию поступили два звонка с информацией о минировании четырех зданий в центре столицы: Минского горисполкома, Минского городского суда, гостиниц "Минск" и "Президент-отель".

С начала 2021 года это уже четвертое сообщение о минировании зданий. 3 февраля, 30 и 27 января неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, транспортных и торговых объектов. Все сообщения оказались ложными.