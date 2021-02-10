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Дата распечатки: 10.02.2021 16:59
 
10.02.2021 16:36 Общество

Сообщения о минировании четырех зданий в Минске оказались ложными

Минск, 10 февраля. Сообщения о минировании четырех зданий в столице не подтвердились, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. 

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции устанавливают личность звонившего", — отмечается в пресс-релизе. 

Ранее милиция сообщила, что днем 10 февраля в милицию поступили два звонка с информацией о минировании четырех зданий в центре столицы: Минского горисполкома, Минского городского суда, гостиниц "Минск" и "Президент-отель". 

С начала 2021 года это уже четвертое сообщение о минировании зданий. 3 февраля, 30 и 27 января неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, транспортных и торговых объектов. Все сообщения оказались ложными.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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