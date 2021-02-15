На этой неделе Нацбанк может повысить ставку рефинансирования, прогнозируют аналитики

Минск, 15 февраля. В связи с ускорением инфляционных процессов Нацбанк Беларуси на этой неделе может повысить ставку рефинансирования, считают аналитики российского "Газпромбанка".

В обзоре "Навигатор рынков", который они подготовили, отмечается, что в январе инфляция вновь ускорилась и прибавила 0,3 процентного пункта в годовом выражении по сравнению с декабрем. В результате инфляция на 2,7 процентного пункта превысила целевой ориентир Нацбанка (не более 5%).

"Учитывая смещение баланса рисков в сторону ускорения инфляции (существенно превысила цель Нацбанка и вплотную приблизилась к уровню ставки рефинансирования в 7,75%), мы не исключаем, что белорусский центробанк рассмотрит возможность повышения ставки на ближайшем заседании 17 февраля с целью поддержки макроэкономической стабильности", — говорится в обзоре.

При этом аналитики "Газпромбанка" предполагают, что "усиление проинфляционного давления" в Беларуси носит временный характер. В последующие месяцы оно ослабнет по мере того, как будет исчерпан эффект переноса от ослабления белорусского рубля в 2020 году.

Заседание правления Нацбанка, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении ставки рефинансирования, намечено на 17 февраля. На прошлой неделе регулятор опубликовал ежемесячный обзор по инфляции, от динамики которой зависят процентные ставки в банковской системе. По оценке Нацбанка, январское ускорение инфляции связано с тем, что в начале 2021 года были отменены налоговые льготы, которые распространялись на ряд потребительских товаров. "Ускорение инфляции во многом обусловлено отдельными решениями в области налоговой политики: отменой льгот по НДС на ряд продовольственных и детских товаров, лекарственные средства и медицинские изделия", — пояснил Нацбанк.

Последний раз Нацбанк рассматривал вопрос о ставке рефинансирования на заседании 11 ноября. Тогда, принимая во внимание различные риски, было решено сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне (7,75% годовых). "На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах — торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну. Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось", — пояснил тогда глава Нацбанка Павел Каллаур.