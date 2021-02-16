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Дата распечатки: 16.02.2021 09:31
 
16.02.2021 08:53 Политика, Общество

К руководителям Белорусской ассоциации журналистов пришли силовики (обновлено)

Минск, 16 февраля. К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.

Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ рассказали, что сотрудники милиции также пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.

Обновление. По информации БАЖ, Бастунца увезли в офис организации на улице Кальварийской в Минске, где будет проводиться обыск.         

Силовики также явились к правозащитникам и журналистам в Гомеле и Могилеве.

В частности, милиция пришла в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Причиной обыска называют уголовное дело по статье 362 УК (убийство сотрудника милиции).

Также идет обыск у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

Из Могилева сообщают про обыски у правозащитников Алексея Колчина и Бориса Бухеля.  

Белорусская ассоциация журналистов — неправительственная общественная организация. Объединяет граждан, занимающихся профессиональной журналистской деятельностью либо содействующих ее развитию. Образована в 1995 году, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию. Выступает в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.

БелаПАН.  

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