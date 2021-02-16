К руководителям Белорусской ассоциации журналистов пришли силовики (обновлено)
Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ рассказали, что сотрудники милиции также пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.
Обновление. По информации БАЖ, Бастунца увезли в офис организации на улице Кальварийской в Минске, где будет проводиться обыск.
Силовики также явились к правозащитникам и журналистам в Гомеле и Могилеве.
В частности, милиция пришла в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Причиной обыска называют уголовное дело по статье 362 УК (убийство сотрудника милиции).
Также идет обыск у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.
Из Могилева сообщают про обыски у правозащитников Алексея Колчина и Бориса Бухеля.
Белорусская ассоциация журналистов — неправительственная общественная организация. Объединяет граждан, занимающихся профессиональной журналистской деятельностью либо содействующих ее развитию. Образована в 1995 году, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию. Выступает в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.