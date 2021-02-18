Подписан указ о внедрении единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней

Минск, 18 февраля. Указ "О совершенствовании деятельности по учету древесины" подписал 18 февраля Александр Лукашенко.

Предусматривается внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), а также переход на обязательное использование этой системы всеми субъектами в процессе хозяйственной и иной деятельности при заготовке древесины на землях лесного фонда, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Упрощается процедура администрирования перемещения древесины — "соответствующие документы будут оформляться в электронном виде".

Закреплено право вести учет в ЕГАИС древесины, заготовленной на землях, не входящих в состав земель лесного фонда.

Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.