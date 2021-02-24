Песков: Путин и Лукашенко договорились активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб

Минск, 24 февраля. По итогам встречи 22 февраля в Сочи и телефонного разговора 23 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб, сообщил журналистам 24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Конечно, главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, произошел "определенный спад пандемийный — и в объеме товарооборота, и в экономическом плане". В связи с этим, сказал он, Путин и Лукашенко пришли к выводу, что "сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия для того, чтобы компенсировать этот спад и вывести на траекторию роста все основные показатели".

"Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков сообщил, что с этой целью "состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств". "А потом уже по углублению взаимодействия сотрудничества в этих областях будут конкретизированы меры двусторонние", — добавил он.

На вопрос, обсуждалась ли на встрече Путина и Лукашенко продажа белорусских активов российским компаниям, представитель Кремля прямо не ответил, заявив, что "совместное инвестиционное сотрудничество — это то, что фигурирует на повестке дня постоянно".

"Это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и всего комплекса торгово-экономических отношений, — сказал он. — В конкретном плане каких-то перечней быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения".

По словам Пескова, Путин и Лукашенко также говорили о "координации усилий по линии силовых ведомств", в том числе министерств обороны. "Тоже достаточно скоро уже состоятся консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться", — анонсировал он.

Пресс-секретарь заявил, что "президент России весьма позитивно оценивает итоги встречи".

22 февраля в Сочи состоялась неформальная встреча Лукашенко и Путина, которая длилась шесть с половиной часов. Стороны обсудили вопросы интеграции (дорожные карты), совместные проекты, роль России в экономике Беларуси, а также начало производства российской вакцины от коронавируса в Беларуси.

23 февраля в развитие встречи Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Лукашенко, главные темы обсуждения касались функционирования налоговой системы, кооперации в военно-промышленном комплексе, усиления совместных оборонных систем, работы СМИ в современных условиях (информационное противоборство).