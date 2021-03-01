Негативное влияние из-за пандемии ощутили 80% малых и средних предприятий Беларуси

Минск, 1 марта. Пандемия оказала негативное влияние на 80% малых и средних предприятий Беларуси, свидетельствуют результаты исследования, которое подготовил белорусский офис международной компании KPMG.

Исследование проводилось в рамках проекта ПРООН, в нем приняли участие 420 представителей малых и средних предприятий из 82 регионов Беларуси.

В ходе опроса 80% представителей субъектов малого и среднего предпринимательства заявили о том, что ощутили на себе негативное влияние пандемии на свою деятельность. Наибольший отрицательный эффект почувствовали предприниматели в Гродненской области и в Минске — там о негативном влиянии пандемии заявили 92% и 87% опрошенных соответственно.

По словам представителей бизнеса, негативное влияние пандемии было связано с сокращением выручки, на ее значительное снижение указали 62% опрошенных, 55% респондентов столкнулись с потерей клиентов.

Согласно результатам исследования, сильнее всего из-за коронакризиса пострадали компании, которые занимались пассажирскими перевозками, туризмом, общественным питанием, арендой, рекламой и грузоперевозками.

Результаты исследования также показали, что пандемия оказала негативное влияние на производственную деятельность малого и среднего бизнеса. О снижении производства в ходе опроса сообщили 47% представителей средних компаний, 50% малых, 64% микропредприятий (с численностью работников до 15 человек) и 66% индивидуальных предпринимателей, занятых выпуском продукции.

По мнению белорусских экономистов, в 2021 году пандемия будет продолжать оказывать влияние на результаты работы белорусского бизнеса.

"Видимо, коронавирусная инфекция в этом году в мире не будет полностью побеждена и различные ограничения на передвижение людей будут сохраняться. Поэтому вероятно, что такие виды деятельности, как пассажирский транспорт, общественное питание и уж тем более туризм не смогут выйти в этом году на доковидные показатели работы", — предположила в комментарии БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Эксперт в этой связи отметила, что многим частным компаниям, которые занимаются перечисленными видами деятельности, до сих пор в Беларуси не была оказана должная господдержка, хотя госсектор ее получил.

"Уровень занятости и зарплат в пострадавших отраслях существенно сократился. Поэтому непонятно, почему госпредприятиям финансовая господдержка оказывалась, а туристические компании и организации общепита такую поддержку не получили. Ведь во всех этих компаниях, а не только в государственных, работают граждане нашей страны", — подчеркнула Борнукова.

Год назад Минздрав сообщил о первом случае заражения коронавирусом. По данным Минздрава, на 28 февраля общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 287.306, умерло 1.976 пациентов с коронавирусом, выздоровело 277.995. Всего проведено 4.898.038 тестов.