В Беларуси начал действовать обновленный Кодекс об административных правонарушениях

Минск, 1 марта. 1 марта в Беларуси вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они касаются не только системы штрафов и их размеров, но и принципов административной ответственности.

В обновленном КоАП все нарушения разделены на три группы — "в зависимости от характера и степени общественной вредности": административные проступки, значительные и грубые административные нарушения. Благодаря такой градации к виновным будут применять разные меры воздействия.



Проступками теперь считаются нарушения, за которые на гражданина налагается взыскание в виде штрафа до 290 рублей. К примеру, распитие алкоголя в общественных местах или невыполнение обязанности по воспитанию детей.



К значительным относятся правонарушения, за которые последует конфискация, депортация, взыскание стоимости или штраф свыше 290 рублей. Это, например, нарушение авторского права или умышленное незаконное пересечение госграницы.



Грубыми теперь считаются нарушения, за которые налагается взыскание в виде общественных работ, административного ареста, лишения права заниматься какой-либо деятельностью, а также нарушения, повторное совершение которых влечет уголовную ответственность. К примеру, пропаганда нацистской символики или неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных полномочий.



Следует также отметить, что общественные работы — это новый для Беларуси вид административного взыскания. Под общественными работами, согласно новому КоАП, понимается бесплатный труд, "направленный на достижение общественно полезных целей". Нарушитель должен будет трудиться во время, свободное от основной работы, службы или учебы. Общественные работы могут занимать от 8 до 60 часов и выполняться не более четырех часов в день. Если человек, привлеченный к такому виду ответственности, откажется делать эту работу, к нему применят другие меры взыскания — штраф или арест.

Не могут привлекаться к общественным работам пенсионеры, инвалиды I и II группы, беременные женщины и лица, которые получили отпуск по уходу за ребенком.



Согласно новому КоАП, если человек совершил проступок впервые, ему сделают лишь предупреждение и освободят от административной ответственности. Но для этого гражданина придется признать, что он допустил нарушение. Кроме того, он не должен привлекаться к административному взысканию в течение года.



В то же время за нарушения правил дорожного движения предупреждения (за некоторыми исключениями) давать не будут — сразу штраф. Речь идет, в частности, о превышении скорости, проезде на красный свет, несоблюдении правил эксплуатации транспорта и его остановки. Исключение допущено только для части "водительских" статей. К примеру, за нарушение правил пользования мобильным телефоном за рулем в первый раз можно получить только предупреждение.



Если человек совершит проступок, будет считаться, что он не подвергался взысканию со дня исполнения этого взыскания — то есть дня оплаты штрафа (статья 4.9 нового кодекса). По старому КоАП гражданин считался подвергавшимся взысканию в течение календарного года после исполнения этого взыскания. Но это новшество действует только в отношении административных проступков.



Если же человек совершит значительное нарушение, то взыскание за ним будет числиться в течение полугода после исполнения (например, после уплаты штрафа свыше 290 рублей), а в случае грубого нарушения — год (например, после окончания общественных работ).



Гражданин, который привлечен к административной ответственности, может получить штраф в размере "менее нижнего предела штрафа, предусмотренного за совершенное нарушение", но не меньше 2,9 рубля. Новый КоАП допускает это в том случае, если есть исключительные обстоятельства, связанные с характером самого нарушения и его последствиями, а также личностью и имущественным положением гражданина — например, если человек тяжело болен, или у него сложное финансовое положение. Уменьшить штраф помогут и другие обстоятельства. Например, если гражданин станет помогать следствию устанавливать обстоятельства по делу, давать пояснения. Или же добровольно устранит допущенные нарушения.



Граждан в возрасте от 14 до 18 лет, которые совершили административные нарушения, могут вообще освободить от ответственности. В этом случае несовершеннолетний получает предупреждение на тех же условиях, что и любой другой человек, который впервые допустил проступок. В то же время новый КоАП разрешает применять к несовершеннолетнему нарушителю меры воспитательного воздействия — одну или все сразу. В их числе — разъяснение законодательства, которое нарушил подросток; "возложение обязанности" извиниться перед потерпевшим и загладить причиненный вред; ограничение досуга. В последнем случае подростку не разрешат посещать определенные места и использовать отдельные формы досуга (ходить в кино, играть в компьютерные игры). Эта воспитательная мера может применяться до 30 суток.



В обновленном КоАП больше нет статьи 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Но это не значит, что за участие в несанкционированных акциях теперь не будут наказывать штрафами и административными арестами. Просто в кодексе изменилась нумерация статей, и ответственность за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий теперь предусмотрена в статье 24.23.



Ответственность по этой статье ужесточена. Теперь нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, как и публичные призывы к организации и проведению таких мероприятий грозят их участникам штрафом в размере до 100 базовых величин (2.900 рублей). Если это нарушение будет совершено повторно в течение года, штраф вырастет в два раза — до 5.800 рублей. В старом КоАП высший предел штрафа был на уровне 30 базовых величин (870 рублей и 1.450 рублей в случае повторного нарушения).



Увеличение штрафов — не единственное ужесточение ответственности с 1 марта по статье 24.23 нового КоАП. Если выяснится, что человек совершил правонарушение по статье 24.23 повторно или что он получил деньги за участие в акции, то максимальный срок ареста составит не 15, а 30 суток. При этом административный арест не может налагаться в том числе на лиц в возрасте от 14 до 18 лет, беременных женщин, инвалидов I и ІІ группы, женщин и одиноких мужчин, у которых есть несовершеннолетние дети, а также лиц, которые имеют на иждивении инвалидов I группы или ухаживают за 80-летними пожилыми людьми.



Ужесточение состоит еще и в том, что по старому КоАП участнику несанкционированной акции, который был задержан впервые, могли просто вынести предупреждение. В новом кодексе об этом ничего не сказано.



Ужесточилась также ответственность для организаторов несанкционированных митингов и шествий. Кроме того, по статье 24.3 нового КоАП в два раза (до 100 базовых величин) увеличена планка штрафа за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Прежде всего, здесь речь идет о неподчинении сотрудникам органов внутренних дел. Если же гражданин оскорбит милиционера или чиновника в интернете либо в соцсетях, ему могут присудить штраф до 200 базовых величин. В старом кодексе максимальный штраф за оскорбление был в четыре раза меньше.



Предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (до 580 рублей) и за использование "запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов", а также за изготовление таких вещей для их распространения. В старом КоАП подобная ответственность была только за незаконное использование эмблем и наименований Красного Креста.