Журналистка Катерина Борисевич приговорена к шести месяцем колонии, врач Артем Сорокин — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год

Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей). Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин — анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1.450 рублей).

Такое решение принял 2 марта суд Московского района Минска. Процесс вела судья Светлана Бондаренко.