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Дата распечатки: 02.03.2021 17:03
 
02.03.2021 16:41 Фото

Журналистка Катерина Борисевич приговорена к шести месяцем колонии, врач Артем Сорокин — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год

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Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей). Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин — анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1.450 рублей).

Такое решение принял 2 марта суд Московского района Минска. Процесс вела судья Светлана Бондаренко.

Фото Татьяны Коровенковой, БелаПАН.

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