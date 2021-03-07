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Дата распечатки: 07.03.2021 17:25
 
07.03.2021 17:03 Общество

Сайт "Народной Воли" с вечера пятницы подвергается DDos-атакам

Минск, 7 марта. Сайт "Народной Воли" с вечера 5 марта подвергается интенсивным DDos-атакам, сообщает Белорусская ассоциации журналистов.

По информации издания, сайт был восстановлен из резервной копии, сделанной ранее. Тексты, которые уже были опубликованы, временно не отображаются. В ближайшее время они опубликуются повторно и скоро будут доступны по прежним URL.

Редакция приносит извинения читателям и обещает в ближайшее время устранить последствия ЧП.

 

БелаПАН.

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