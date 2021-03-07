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Дата распечатки: 07.03.2021 17:25
 
07.03.2021 17:15 Общество

Правозащитники сообщают о задержаниях в Минске и Солигорске

Минск, 7 марта. Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.

Так, по информации лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна", в ночь с 6 на 7 марта в одном из дворов столицы задержан Александр Данилин.

Около станции метро "Восток" сегодня задержаны Алексей Костелей, Константин Францев и Никита Кисель.

В Солигорске (Минская область) около 15 часов в местном парке задержан Александр Новик, который дарил цветы женщинам.

 

БелаПАН.

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Воскресенье, 07 Март 2021, 17:25
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