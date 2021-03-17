На слушаниях в Конгрессе США Тихановская призвала поддержать белорусский народ

Минск, 17 марта. Соединенным Штатам нужно расширить санкции в отношении представителей белорусских властей и связанного с ними бизнеса, а также увеличить поддержку народа. С такими призывами Светлана Тихановская выступила 17 марта на онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.

Прямая трансляция велась на сайте комитета.

Тихановская отметила, что выступает ради того, чтобы донести "голос тысяч белорусов, которые столкнулись с несправедливостью, устрашением и жестокостью, но продолжают протестовать каждый день". Она напомнила, что более семи месяцев прошло с тех пор, как "белорусы объединились в мирное протестное движение, которое было встречено беспрецедентным насилием со стороны властей".

"Всего было задержано более 32 тыс. человек, возбуждено более двух тысяч уголовных дел, правозащитники зафиксировали свыше тысячи случаев пыток, 290 человек признаны политзаключенными, — сказала Тихановская. — По меньшей мере восемь протестующих было убито. Ни один чиновник не был привлечен к ответственности за жестокость, репрессии, пытки и убийства".

Белорусский демократический лидер заявила, что "символом надежды и стойкости страны стали храбрые белоруски", в том числе 74-летняя Нина Багинская, мисс Беларусь — 2008 Ольга Хижинкова, баскетболистка Елена Левченко и другие.

"Женщины в белом с цветами стали в первую живую цепь как щит для протестующих мужчин, — отметила Тихановская. — Их желание защитить было сильнее страха подвергнуться задержаниям и пыткам. Тем не менее они не смогли защитить всех. 10 августа Александр Тарайковский, застреленный силовиками в Минске, пал первой жертвой. Журналисток Дарью Чульцову и Катерину Андрееву лишили свободы на два года за то, что делали свою работу — освещали акцию протеста в память о Романе Бондаренко, который был убит сторонниками режима в собственном дворе, пытаясь защитить национальные символы".

"Мы имеем дело с кризисом прав человека невиданных для Беларуси масштабов, который усугубляется с каждым днем", однако люди "по-прежнему сопротивляются", заявила Тихановская. "Наши рабочие сформировались в стачечные комитеты, доктора встали на защиту коллег, уволенных за политические взгляды, принципиальные милиционеры и следователи уволились, соседи объединились в масштабные движения", — пояснила политик.

Однако всего этого, подчеркнула она, недостаточно, поскольку "у Лукашенко все еще остались ресурсы, чтобы удерживать власть". По ее мнению, США "должны настаивать на прекращении насилия, освобождении политзаключенных, восстановлении верховенства закона и начале реального диалога между легитимными представителями белорусов и режимом". Причем настаивать следует "не на словах, а действиями".

"Мы призываем США ввести санкции в отношении госпредприятий, олигархов, судей, — сказала Тихановская. — Санкции — один из наиболее эффективных способов. Мы призываем США задействовать свою дипломатию, чтобы изолировать Лукашенко в плане возможностей заключать международные соглашения и торговать с другими странами. Мы призываем США помочь в международной медиации через ОБСЕ. Мы призываем Конгресс рассмотреть возможность большей поддержки белорусов в их насущных проблемах. Народу Беларуси нужна поддержка, особенно гражданскому обществу, правозащитникам, независимым СМИ и бизнесам. Все они подверглись репрессиям режима".

Демократический лидер отметила, что Евросоюз разработал комплексный план поддержки Беларуси в переходный период и после свободных и справедливых выборов. "Мы призываем Конгресс США присоединиться к этой работе и начать разработку совместного "плана Маршалла" для Беларуси", — сказала она.

"По воле большинства белорусов я обязана добиться того, чтобы это случилось. И я призываю США помочь мне в этом. Мой народ терпит гуманитарный кризис, люди страдают и умирают прямо сейчас. Белорусы нуждаются в вашей помощи, как никогда раньше", — заявила Тихановская.

2 октября 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов Центризбиркома и ряда силовиков. Под санкции подпали заместитель председателя Центризбиркома Беларуси Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев (теперь помощник президента по Гродненской области), его заместитель и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко (теперь первый замминистра внутренних дел), а также замминистра Александр Барсуков (теперь помощник президента по Минску) и заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков. Помимо этого, в списке значатся глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков (теперь глава МВД).

22 декабря верхняя палата Конгресса США (Сенат) одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". На основании этого документа президент США сможет ввести персональные визовые санкции против членов Центризбиркома и "участников манипуляций на выборах", в отношении каждого "правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ", а также любого причастного к нарушениям прав человека и репрессиям. При этом в пояснении к законопроекту уточняется, что подобные меры могут коснуться граждан любого государства, в том числе России.

23 декабря управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наложило санкции на заместителя министра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича, Центризбирком, ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГУВД в целом, а также на подразделение "Альфа" Комитета госбезопасности.