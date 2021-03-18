Лукашенко рассчитывает, что внутренние войска защитят "страну и народ" от " любых противоправных посягательств"

Минск, 18 марта. Важная роль внутренних войск в обеспечении общественного порядка особенно четко проявилась в прошедшем году, когда военнослужащие во время массовых несанкционированных уличных акций сумели противопоставить всем деструктивным силам высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку, заявил Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня внутренних войск.

"Каждый день вы твердо стоите на страже законности, мирного труда и покоя наших граждан, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.

"Убежден, что вы и впредь, будучи истинными патриотами, верными долгу и присяге, сделаете все, чтобы защитить конституционный строй, страну и народ от любых противоправных посягательств", — отмечается в послании.