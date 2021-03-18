Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/03/18/ru_1081323/
Дата распечатки: 18.03.2021 16:28
 
18.03.2021 16:04 Политика, Общество

Лукашенко рассчитывает, что внутренние войска защитят "страну и народ" от " любых противоправных посягательств"

Минск, 18 марта. Важная роль внутренних войск в обеспечении общественного порядка особенно четко проявилась в прошедшем году, когда военнослужащие во время массовых несанкционированных уличных акций сумели противопоставить всем деструктивным силам высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку, заявил Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня внутренних войск. 

"Каждый день вы твердо стоите на страже законности, мирного труда и покоя наших граждан, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.

"Убежден, что вы и впредь, будучи истинными патриотами, верными долгу и присяге, сделаете все, чтобы защитить конституционный строй, страну и народ от любых противоправных посягательств", — отмечается в послании.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Четверг, 18 Март 2021, 16:28
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239