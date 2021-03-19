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Дата распечатки: 19.03.2021 14:00
 
19.03.2021 12:47 Фото

В Гродно рок-музыканта и активиста Игоря Банцера приговорили к полутора годам ограничения свободы

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Приговор гродненскому политзаключенному Игорю Банцеру за хулиганство вынесли в суде Ленинского района Гродно 19 марта — полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

На время апелляции Банцер будет отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Накануне прокурор Виктор Ничипорук запросил для обвиняемого именно такое наказание. По словам гособвинителя, первоначальные данные, что Банцер был пьян во время совершения преступления, не подтвердились в ходе судебного следствия. Он назвал смягчающим обстоятельством то, что обвиняемый воспитывает трех несовершеннолетних детей, отягчающих обстоятельств нет.

Сам Банцер заявил, что он не исправится, и попросил суд дать ему максимум, возможный по вменяемой статье за хулиганство, — три года колонии.

Банцер объявил сухую голодовку 3 марта, в начале судебного процесса над ним, в знак протеста против политизированности его дела, а также несогласия с происходящим в стране.

Музыканта судили за то, что он якобы демонстрировал половые органы милиционеру. Позиция Банцера: он снял шорты во время танца перед милицейской машиной, однако оставался в стрингах, также спереди его прикрывала поясная сумка.

У признанного потерпевшим милиционера Сергея Богдевича претензий к Банцеру нет. Он расценил его поступок как пьяную выходку, а не уголовно наказуемое деяние.

Фото Сергея Людкевича, БелаПАН.

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