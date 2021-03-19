Суд отправил на доработку административный протокол в отношении журналиста телеканала "Настоящее время" Романа Васюковича

В суде Октябрьского района Минска рассмотрен административный протокол в отношении журналиста телеканала "Настоящее время" Романа Васюковича.

Журналиста судят за то, что по прилете в Беларусь из Киева 11 декабря 2020 года в его багаже было обнаружено несколько экземпляров книги "Белорусский Донбасс", которую написали журналисты-супруги Игорь Ильяш и Екатерина Андреева. Васюковича обвиняют в хранении и перевозке информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую деятельность.

После рассмотрения суд вернул административный протокол в РУВД на доработку.

Заседание по признанию книги "Белорусский Донбасс" экстремистским материалом назначено на 26 марта.