Милиция отказалась заключить договор с организаторами Дня Воли

Минск, 22 марта. Минская милиция отказалась заключить с организаторами массового мероприятия по случаю очередной годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики (Дня Воли) договор об обеспечении безопасности акции.

Как сообщил БелаПАН один из заявителей акции, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, "причина отказа — экстремистские призывы и коронавирус".

Он напомнил, что для проведения Дня Воли организаторы по законодательству должны подписать три договора — с милицией, службами скорой медицинской помощи и коммунальной.

"Месяца за полтора до подачи заявки в горисполком от имени минской городской организации общественного объединения "БНФ "Адраджэньне" мы обратились в эти службы за заключением договоров. Договор заключила только скорая помощь. Коммунальщики написали, что заключат договор только после разрешения Мингорисполкома, а милиция долго думала и только в последние дни дала ответ, что отказывается заключать с нами договор, потому что "в социальных сетях идут экстремистские призывы и в стране продолжается коронавирус". Хотя по белорусскому законодательству они не имеют права давать ни политическую, ни социальную, ни какую-либо другую оценку таким событиям", — сказал глава Партии БНФ.

Официального ответа на заявку Мингорисполком до сих пор не дал, заметил Костусев. При этом обратил внимание, что по закону городские власти должны ответить не позже чем за пять дней до даты проведения мероприятия (в данном случае это 20 марта. — БелаПАН.). "В любом случае они должны были дать нам ответ до минувших выходных, но отмалчиваются: не можем до них даже дозвониться. Мы в этом году до миллиметра выполнили все условия, придуманные белорусскими чиновниками. А они — ни одного пункта законодательства", — подчеркнул лидер Партии БНФ.

На вопрос, что предпримут организаторы Дня Воли, если отрицательный ответ от Мингорисполкома все же будет получен, Костусев ответил: "В таком случае я не имею права призывать людей на неразрешенную акцию, с нашей стороны это, конечно, неприемлемо. Тем более вчера был задержан один из заявителей мероприятия председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, и непонятно до сих пор, в каком он статусе находится".

По словам Костусева, "отрадно, что сегодня, в отличие от более ранних годов, белорусы все больше знают о Дне Воли и чтят эту дату". "Поэтому думаю, каждый, кому близки национальные ценности, найдет вариант достойно отметить этот день. Пусть без массового мероприятия, зато без угрозы попасть под репрессии, задержания и насилие", — добавил он.

Еще один заявитель акции на День Воли, лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич, сообщил, что в ответе ГУВД Мингорисполкома за подписью начальника столичной милиции Михаила Гриба сказано: поступившее заявление на заключение договора отклонено ввиду наличия ряда объективных причин. Так, говорится в ответе, статьей 9 закона о массовых мероприятиях установлен запрет на их проведение на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов госуправления. В то же время места проведения заявленных массовых мероприятий примыкают к территориям организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения.

"При таких обстоятельствах, с учетом заявленного количества участников (от 10 тысяч человек), имеющихся в различных телеграм-каналах призывов к проведению несанкционированных акций, в том числе экстремистского характера, а также наличия ограничений, установленных законом, и необходимости минимизации распространения острых респираторных инфекций, вызванных COVID-19, ГУВД Мингорисполкома отказывает в заключении договора об оказании услуг по охране общественного порядка", — сказано в ответе Гриба.

Следует отметить, что маршрут, заявленный в этом году организаторами, уже использовался в День Воли ранее — в 2018 году.

Заявку на проведение Дня Воли с участием 30 тысяч человек Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение "БНФ "Адраджэньне" и движение "За Свободу" подали в Мингорисполком 9 марта. Традиционно День Воли демократическая общественность отмечает 25 марта.