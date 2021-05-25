В Могилеве вынесены приговоры фигурантам дела "о массовых беспорядках"

Могилев, 25 мая. Могилевский областной суд 25 мая приговорил сопредседателя оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такие же приговоры вынесены координатору "Европейской Беларуси" Евгению Афнагелю и активисту кампании Андрею Войничу.

Активисты "Европейской Беларуси" Павел Юхневич, Максим Винярский и блогер Дмитрий Козлов (Серый Кот) осуждены каждый на пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.



Активистка Ирина Счастная, редактор ряда телеграм-каналов, в числе которых и признанный экстремистским, осуждена на четыре года колонии общего режима.

Суд проходил в закрытом режиме. На процессе председательствовала судья Ирина Ланчева. Винярский, Козлов, Северинец, Юхневич и Счастная признаны виновными в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК), Афнагель и Войнич — также в обучении и подготовке лиц для участия в них (ч. 3 ст. 293 УК). Кроме того, все семь активистов обвинены в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 13 УК).

Официальные СМИ называют фигурантов уголовного дела "группировкой Тихановского-Статкевича".

Приговор вступит в силу через 10 дней, если обвиняемые его не обжалуют.

Дело в отношении семи активистов и блогеров рассмотрели за две недели. Процесс начался 12 мая. В этот день неподалеку от областного суда задержали двоих могилевских журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича, которые готовили материал о процессе. Позже их осудили на 20 суток административного ареста. Также за нахождение у суда с родными обвиняемых задержали областного координатора оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Олега Аксенова и председателя областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева. Им присудили по 15 суток ареста.

Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года возле его дома вскоре после того, как он провел на площади перед Комаровским рынком в Минске акцию "Народный пикет свободы и солидарности" рядом с пикетами, на которых собирали подписи за выдвижение альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что на политика заведено уголовное дело из-за возникшего подозрения в совершении преступления. Позже стало известно, что ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и оставили под стражей.

Пока велось судебное разбирательство, Ольга Северинец узнала, что ее мужа в следственном изоляторе могилевской тюрьмы № 4 поставили на профилактический учет как склонного к экстремистским и деструктивным действиям. Позже она сообщила, что политику дали статус "склонного к нападению на администрацию". Все его перемещения по тюрьме происходят исключительно в наручниках.

Андрея Войнича, Павла Юхневича и Евгения Афнагеля задержали 25 сентября 2020 года. В октябре им предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. В феврале 2021 года Афнагеля обвиняли еще и в обучении, или подготовке лиц для участия в массовых беспорядках, либо в финансировании такой деятельности.

О задержании Максима Винярского МВД сообщило 26 января 2021 года. По словам правозащитников, его обвиняли в участии в массовых беспорядках.

Дмитрия Козлова задержали 10 июня 2020 года, на следующий день суд назначил ему арест на 20 дней. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но этого не произошло. Позже в отношении Козлова возбудили дело за организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Блогера Ирину Счастную задержали 18 ноября 2020 года. Как утверждают правозащитники, сотрудники Следственного комитета прошли в ее квартиру переодетыми в форму работников ЖЭСа. В результате обыска были изъяты ноутбук, телефон, деньги. Счастную забрали для допроса в Следственный комитет. 27 ноября ей было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, ее оставили под стражей.

Как и Северинец, шестеро его "подельников", пока проходил процесс, находились в следственном изоляторе Могилева.



Правозащитники признали всех обвиняемых политзаключенными.