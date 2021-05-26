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Дата распечатки: 26.05.2021 18:30
 
26.05.2021 17:28 Видео, Общество

Витольд Ашурок похоронен под бело-красно-белым флагом

Политзаключенный Витольд Ашурок, скончавшийся в шкловской колонии, похоронен 26 мая на городском кладбище в Березовке (Лидский район Гродненской области) под бело-красно-белым флагом.

Во время церемонии его брат Андрей Ашурок рассказал, что как-то во время разговора Витольд просил похоронить его, когда придет время, под бело-красно-белым флагом. "Это его последняя просьба", — подчеркнул брат политзаключенного, после чего накрыл его флагом. Собравшиеся несколько раз прокричали "Жыве Беларусь!" и спели гимн "Магутны Божа".

Гражданское прощание с Витольдом Ашурком началось вечером 25 мая и завершилось сегодня в 13 часов, затем состоялась поминальная служба в местном костеле. Проститься с активистом пришли сотни жителей Березовки и Лиды, приехали оппозиционные активисты из Минска, Гродно, Могилева, Барановичей, Новогрудка, Горок.

Видео БелаПАН.

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Среда, 26 Май 2021, 18:30
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