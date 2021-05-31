Tut.by: Главред Золотова и журналист Толкачева обвиняются в соучастии в неуплате налогов

Минск, 31 мая. Минский городской суд 31 мая в закрытом режиме рассмотрел и не удовлетворил жалобу на помещение под стражу главного редактора tut.by Марины Золотовой и журналиста портала, а также информационной компании БелаПАН Елены Толкачевой.

По сообщению tut.by, обеих обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса), санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или от трех до семи лет лишения свободы.

"Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предположить, что она избрана на два месяца, задержаны наши коллеги были 18 мая, находятся в СИЗО № 1 (т.н. Володарка)", — говорится в сообщении tut.by.

Ранее Комитет госконтроля заявил, что уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), которая относится к категории тяжких. Максимальный срок содержания обвиняемых под стражей до суда по этой статье может составлять полтора года.

По "делу tut.by" 18 мая было задержано 15 человек. Под стражей помимо Золотовой и Толкачевой находятся генеральный директор ООО Людмила Чекина, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, заместитель директора Ирина Рыбалко, редактор Ольга Лойко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, директор hoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data, tam.by Дарья Данилова. Вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист tut.by Екатерина Ткаченко и бывший юрист портала Ирина Костюченко находятся под домашним арестом.

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