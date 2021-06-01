Степан Латыпов в зале суда порезал себе горло острым предметом

Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов прямо в зале суда порезал себе горло острым предметом и потерял сознание. Инцидент произошел 1 июня примерно в 14.40 в суде Советского района Минска, где началось рассмотрение уголовного дела Латыпова.

После того как его отец Сергей Латыпов дал показания в качестве свидетеля, Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОПа и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. "Отец, готовься", — сказал Степан Латыпов, потом стал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло. После этого он потерял сознание и упал.

Присутствующие — более двадцати человек — стали кричать, их вывели из зала суда. Две машины скорой помощи прибыли в суд в 14.50. Латыпова вынесли на носилках и понесли к машине. В 15.12 этот автомобиль отъехал от здания суда с включенными мигалками.