Степан Латыпов в зале суда порезал себе горло острым предметом (дополнено)

Минск, 1 июня. Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов прямо в зале суда порезал себе горло острым предметом и потерял сознание. Инцидент произошел 1 июня примерно в 14.40 в суде Советского района Минска, где началось рассмотрение уголовного дела Латыпова.

После того как его отец Сергей Латыпов дал показания в качестве свидетеля, Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОПа и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. "Отец, готовься", — сказал Степан Латыпов, потом стал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло. После этого он потерял сознание и упал.



Присутствующие — более двадцати человек — стали кричать, их вывели из зала суда. Две машины скорой помощи прибыли в суд в 14.50. Латыпова вынесли на носилках и понесли к машине. В 15.12 этот автомобиль отъехал от здания суда с включенными мигалками.



Судебный процесс ведет Александр Волк. Обвинение представляет помощник прокурора Советского района Владимир Рябов.



Степана Латыпова, признанного правозащитниками политзаключенным, обвиняют по ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



У обвиняемого, доставленного сегодня в суд, была гематома под правым глазом, левая рука перевязана выше кисти. Своей вины он не признал.



Латыпов был директором и бухгалтером предприятия "Беларбо", которое занимается уничтожением нежелательных растений.



По версии обвинения, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов "под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей".



Мошенничество, по версии гособвинителя Рябова, заключается в том, что Латыпов заключал договоры на обработку площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси. Однако площади или не обрабатывались, или обрабатывались запрещенными в Беларуси химическим веществами, "создавая видимость выполненных услуг". За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей. В вину Латыпову также вменяют то, что он не сообщил заказчикам, что обработка невозможна, "тем самым не дав возможности отказаться от услуг ИП".

Согласно версии обвинения, 15 сентября 2020 года Латыпов "оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия", в частности дважды пытался ударить милиционеров.

Потерпевшими в суде признаны три милиционера. Один из них, Василий Рогов, сообщил, что на "площади Перемен "был несъемный пост", где он нес дежурство. По словам потерпевшего, при задержании Латыпов ударил его ногой в голову. Адвокат обратила внимание на то, что в обвинении речь идет о намерении, не ударе. Рогов на это сказал: "Не знаю, удар, наверное, был. Было движение кепки. К медикам не обращался".



По словам милиционера, Латыпова сначала несли в машину, затем положили на землю, прижали к земле. Было вызвано подкрепление, его поместили в машину.



Степан Латыпов изначально подозревался по ст. 293 УК (массовые беспорядки). Он был задержан 15 сентября 2020 года и помещен в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.



Латыпова задержали во дворе его дома на улице Червякова, когда он защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли уничтожать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились.



Минчане называют этот двор "площадью Перемен", ранее там вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя "Перемен" 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.



В этом же дворе вечером 11 ноября произошел инцидент с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в ходе которого был избит местный житель Роман Бондаренко. Он умер на следующий день, не приходя в сознание.