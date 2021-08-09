Год назад в Беларуси прошли президентские выборы, вызвавшие затяжной общественно-политический кризис

Минск, 9 августа. Ровно год назад в Беларуси состоялись президентские выборы. Их последствием стал острый общественно-политический кризис, который не разрешился до сих пор.

По данным ЦИК, в ходе выборов за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за основного альтернативного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1%.



Эти данные опровергла гражданская инициатива "Голос", по информации которой Тихановская получила в разы больше голосов избирателей. Такое утверждение было сделано на основании проанализированных "Голосом" данных официальных участковых протоколов и фотографий бюллетеней, сделанных избирателями. На каждом третьем избирательном участке число бюллетеней за определенного кандидата не совпадало с числом голосов за него же в итоговом протоколе участковых комиссий, отмечали представители "Голоса". "На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось", — говорилось в отчете инициативы, обнародованном 20 августа.

Кампания наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" назвала прошлогодние выборы "наихудшими за всю электоральную историю Беларуси". Правозащитники констатировали, что репрессии, давление на потенциальных кандидатов и политических оппонентов начались на старте кампании: участники избирательного процесса были задержаны, комиссии были сформированы с еще меньшим количеством представителей оппозиции, процедура регистрации кандидатов вызвала ряд вопросов.

Экс-глава "Белгазпромбанка" меценат Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский, которых считали основными соперниками Лукашенко, были задержаны за несколько месяцев до выборов по обвинению в уголовных преступлениях. Правозащитники объявили их политзаключенными. Еще одному значимому участнику президентской кампании — экс-дипломату и бывшему директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало — было отказано в регистрации по надуманным причинам. За несколько недель до дня основного голосования он вынужден был покинуть Беларусь, опасаясь уголовного преследования.

В этих условиях представители штабов Бабарико и Цепкало объединились вокруг далекой от политики на тот момент Светланы Тихановской, которая решила участвовать в избирательной кампании вместо своего арестованного мужа и неожиданно для всех была зарегистрирована кандидатом в президенты.



Предвыборные митинги с участием Тихановской, а также представительницы штаба Бабарико Марии Колесниковой и Вероники Цепкало, жены Валерия Цепкало, собирали рекордное количество людей по всей стране. Первое время участников митингов не трогали, ближе к дате выборов власти под разными предлогами начали препятствовать их проведению, людей стали задерживать и запугивать.

Вечером 9 августа в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Реакция со стороны власти была беспрецедентной — в отношении граждан применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы.

Ожесточенные разгоны уличных акций продолжились и в следующие несколько дней — к 12 августа число задержанных по всей стране превысило 6 тысяч. В это же время из изоляторов начали выходить задержанные 9 августа — среди них было множество избитых и покалеченных. Они рассказывали о беспрецедентной жестокости силовиков и пытках. Врачи сообщали о травмах, с которыми прежде не сталкивались.



Жестокость и насилие вызвали новую волну протестов в обществе — массовые уличные акции стихийно организовывались по всей стране каждое воскресенье. В Минске на них собирались сотни тысяч людей. Страна была охвачена регулярными протестами до конца осени. Затем они начали утихать в связи с массовыми репрессиями — задержаниями и арестами десятков тысяч человек.

Светлана Тихановская в результате операции спецслужб была вынуждена выехать в Литву 11 августа. Вскоре в Вильнюсе был сформирован Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси. Команда Тихановской выдвигает властям три основных требования: прекратить репрессии, освободить всех политзаключенных, провести новые — честные и открытые — президентские выборы.



Бывший дипломат и чиновник Павел Латушко, который также был вынужден покинуть Беларусь, создал Народное антикризисное управление, которое призвано обеспечить сохранение стабильности в стране в переходный период после ухода Лукашенко.

За рубежом также работает ряд фондов солидарности и инициатив, которые помогают пострадавшим от репрессий белорусам, рабочим — участникам стачки, бывшим силовикам и чиновникам, которые уволились после выборов.

Государства Евросоюза, США и многие другие страны не признали итоги выборов, они не считают Лукашенко легитимным президентом. Власти Беларуси по сути оказались в международной изоляции. После выборов Лукашенко контактирует только с Владимиром Путиным и некоторыми лидерами постсоветских стран.

В то же время Тихановская, которую называют белорусским демократическим лидером, активно встречается с руководством западных стран, обсуждая пути разрешения кризиса в Беларуси. Во многом благодаря усилиям команды Тихановской ЕС в качестве ответа на непрекращающееся насилие и нарушение прав человека в Беларуси ввел несколько пакетов индивидуальных санкций и впервые — секторальных экономических санкций в отношении белорусских властей. Подобные ограничения ввел ряд европейских стран вне ЕС, а также США, Канада, Великобритания.

Ответом на санкции стало ужесточение репрессий в Беларуси. Число политзаключенных достигло небывалых масштабов — на сегодняшний день это более 600 человек. С августа прошлого года было заведено около 4,7 тыс. уголовных дел, связанных с массовыми протестами, и ни одного — в связи с насилием представителей власти в отношении мирного населения. Если сначала граждан преследовали непосредственно за участие в акциях протеста, то затем под репрессии стали попадать все, кто хоть как-то проявляет несогласие с политикой власти — будь то вывешенный в окне исторический бело-красно-белый флаг, одежда в этой цветовой гамме или активность в телеграм-чатах, которые власти начали массово признавать экстремистскими.

Под репрессии попали негосударственные СМИ и НГО. Сайты многих независимых медиа заблокированы, ряд редакций подвергся обыскам, некоторые лишились юридического статуса, сотни журналистов покинули страну, опасаясь уголовного преследования. Около 30 сотрудников СМИ находятся за решеткой по уголовным статьям и признаны политзаключенными.

В июле власти начали широкомасштабную кампанию по зачистке третьего сектора — ликвидации подлежат более полусотни НГО, в том числе не имеющих никакого отношения к политике.

Нынешний уровень репрессий аналитики называют беспрецедентным в истории независимой Беларуси по масштабам и жестокости. Борьба с проявлением любого инакомыслия уже год не прекращается во всех сферах — от культуры до экономики. Это привело к массовой эмиграции — число уехавших из страны исчисляется десятками тысяч.

Прошедший после президентских выборов год показал, что общество и власть в Беларуси развиваются в разных направлениях, отметил в комментарии БелаПАН экс-директор Института социологии Национальной академии наук Геннадий Коршунов. По его словам, речь идет о "глобальном уровне, на котором раскрылось противостояние между обществом, требующим новой организации и структуры отношений, и абсолютно законсервированной, забронзовевшей властью".