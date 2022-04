09 июля 2007

сообщает 9 июля комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.Иностранные автопроизводители смогли продать в общей сложности 720143 автомобилей. При этом самой успешной маркой оказалась Chevrolet компании General Motors

На втором месте Ford, а в затылок им дышит японская Toyota. Замыкают первую пятерку Hyundai и Nissan. Chevrolet особенно успешно продает свой бюджетный автомобиль

Lanos. В июне 2007 года продажи иномарок составили 89053 единиц. Это на 57% выше уровня годом ранее. В первом полугодии продажи Chevrolet, с учетом продаж совместного предприятия GM и “Автоваз”, составили 84467 единиц. Идущая на втором месте компания Ford

продала 81782 автомобилей. Toyota продала 72331 своих машин. Компания Hyundai смогла продать 53885 единиц, а Nissan 52053.Китайская национальная валюта растет самыми быстрыми темпами с июля 2005 г., когда она освободилась от фиксированного курса относительно доллара. Но эти темпы

не удовлетворяют американских конгрессменов, которые, кроме вреда для собственной экономики, теперь заговорили и о негативном воздействии дорогого юаня на

экономику самой КНР, второго по величине торгового партнера США.“Темпы инфляции в Китае говорят еще раз о том, что китайцам нужна более дорогая валюта, т.к. ее нынешний курс может угрожать их собственной экономике, —

говорит председатель сенатского Комитета по финансам Макс Баукус (Max Baucus), — откладывание валютной реформы опасно для Китая”. Баукус с тремя коллегами по

Сенату инициировал в прошлом месяце законопроект, который может позволить американским компаниям требовать от государственных органов принять дополнительные

меры против тех стран, которые, по их мнению, проводят протекционистскую валютную политику. Один из сенаторов Чарльз Шумер (Charles Schumer) говорит по поводу

курса юаня: “Мы будем знать, когда он достаточно подорожал. Чего мы хотим, так это постепенного и неуклонного прогресса. Мы понимаем, что это не может произойти

в одночасье, но китайцы могут сделать больше, чем они уже сделали”. 9 июля в 11:56 в Шанхае юань торговался по цене 7,6029 за доллар, рост его курса за все время

с 2005 г. составил 8,9%. Пока ралли китайской валюты, практически, не сказалось на сокращении торгового дефицита США в отношениях с КНР. За четыре месяца этого

года дефицит достиг $76,3 млрд., что на 18,5% больше аналогичного показателя прошлого года. В 2006 г. отрицательное сальдо США в торговле с Китаем составляло

рекордные $232,5 млрд., в 2005 г. оно было на уровне $201,5 млрд. Государственное информационное агентство Xinhua сообщило на прошлой неделе, что положительное сальдо торгового баланса Китая в первом полугодии может возрасти

более чем на 60% и достичь $110 млрд.; для сравнения, аналогичный показатель за весь 2006 г. составил $177,5 млрд.В прошлом квартале юань подорожал на 1,5%, в то время как цены на некоторые товары достигли 27-месячного максимума: по сравнению с прошлым годом в мае цены на

продукты питания выросли на 8,3%, арендная плата жилья – на 3,2%, транспортные тарифы – на 3,9%. В мае темпы инфляции составили 3,4%, тогда как правительство

установило планку в 3%.В компании Goldman Sachs Group Inc. считают, что инфляция вынудит Народный банк Китая повысить стоимость юаня на 7,5% в следующем году, т.е. в два раза больше,

чем в 2006 г. Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co. предсказывает, что к марту китайская валюта может подорожать на 10,6%. С банками с Уолл-стрит не

согласен Пол Чертков (Paul Chertkow), возглавляющий отдел анализа валютных рынков в лондонском Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., который считает, что инфляция

не достаточно быстра, чтобы Китай перенес акцент в экономическом развитии с экспортно-ориентированных компаний, которые предоставляют основной объем рабочих мест.

Черткову вторит и глава аналогичного отдела в также лондонском Morgan Stanley Стивен Джен (Stephen Jen): “Инфляция ниже 5% не является проблемой, принимая во

внимание темпы экономического роста. Исторически сложилось так, что китайские власти не предпринимали никаких действий, пока инфляция не достигала 8%”.В 1994 г. темпы инфляции составили 24,1%.Рост цен напрямую связан с экономической политикой, отдающей приоритет экспорту, говорит Сунь Лицзянь (Sun Lijian), профессор экономики из шанхайского Fudan

University. Приток наличных средств от экспортных операций раздул валютные резервы Китая до $1,2 трлн. в прошлом году и подкинул дров в инвестиционную горячку в

Поднебесной. Двукратное повышение процентных ставок в этом году до 6,57% сделало слишком мало для того, чтобы остудить самую быстрорастущую экономику мира.Заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации Андрей Шаронов подал заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщают

информационные агентства со ссылкой на источники, близкие к Минэкономразвитию. В настоящее время заявление находится на подписи у главы министерства Германа Грефа.По информации газеты “Ведомости”, цитирующей источник, близкий к Шаронову, заместитель главы МЭРТ может занять пост председателя совета директоров инвестиционной

компании “Тройка Диалог”.Иена упала относительно евро до рекордно минимальной отметки за все время существования единой европейской валюты. Относительно доллара японская валюта

продолжила 5-дневное падение. Этому способствует увеличение объемов так называемых carry trades на фоне признаков укрепления мировой экономики.Данные доклада от 6 июля об увеличении фонда заработной платы предприятий и росте занятости в США заставили многих говорить о более уверенной экспансии

крупнейшей экономики мира.“Участники рынка интерпретировали статистику как позитивный сигнал для carry trade, и спрос на высокодоходные валюты возрос, — говорит Дэника Хэмптон (Danica

Hampton), отвечающая за валютную стратегию в веллингтонском Bank of New Zealand Ltd., — на предстоящей неделе все будет вращаться вокруг настроений относительно

carry trade и состояния иены”.В понедельник 9 июля к 11:17 в Токио за один евро давали 168,37 иены, против 168,05, цены в Нью-Йорке 6 июля. Относительно доллара иена опустилась до 123,63

со 123,34. “Aussie” вырос до рекордной с октября 1991 г. отметки относительно японской валюты и стоил 106,04 иены. И только новозеландский доллар ослаб: на его

падение повлияла публикация данных компании Moody’s о возможном замедлении роста рынка жилья в островном государстве, и, как следствие, возникшие предположения

об отмене планов правительства по очередному повышению учетной ставки.“Нет катализатора, который мог бы внести изменение в желание людей покупать иену, — считает Юки Сакураи (Yuuki Sakurai) из токийской Fukoku Mutual Life

Insurance Co., — Банк Японии будет повышать ставку постепенно, и тенденция к ослаблению иены не изменится”. По его мнению, иена может упасть до 125 за доллар к

концу сентября.Иена немного приостановила движение вниз на новостях о росте заказов в машиностроении в мае. Этот индикатор является ключевым в оценке предполагаемых расходов

компаний, и его повышение может говорить о более уверенной динамике роста японской экономики, а это, в свою очередь, может стать дополнительным аргументом для

Банка Японии в принятии решения о повышении учетной ставки. Сейчас ее размер остается на самом низком уровне среди развитых стран, что и делает привлекательным

заимствования в иене с последующей покупкой валют тех стран, где высоки процентные ставки.“Более хорошая, чем ожидалась, статистика по машиностроительным заказам предполагает, что экономика Японии растет более уверенно, — говорит Масаси Курабэ

(Masashi Kurabe) из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., — мы не исключаем, что Банк Японии может нам дать сигнал о повышении ставок в августе. Это скажется

позитивно на иене”.