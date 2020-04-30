БКК заключила новый контракт на поставку калийных удобрений в Китай

Минск, 30 апреля. Белорусская калийная компания заключила новый контракт на поставку калийных удобрений, сообщила пресс-служба компании.

"БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) со своей стороны приняли решение сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене 220 долларов США с поставками в 2020 году. Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка", — отметила пресс-служба.

БКК выразила благодарность китайским партнерам за "конструктивный подход, понимание ситуации и стремление к развитию рынка". Со своей стороны БКК и "Беларуськалий" "принимают все необходимые меры для поддержания бизнес-процессов на высоком уровне".

Вместе с тем пресс-служба отмечает, что складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют и т.д. "Пандемия COVID-19 внесла свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку, затронув в числе прочих и рынок удобрений и сельского хозяйства, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок, — отмечает пресс-служба. — Введенные карантинные меры заставили как правительства, так и население большей части мира еще более отчетливо оценить значение сельскохозяйственной отрасли для нормальной жизни. Продовольственная безопасность вновь становится во главу угла, и обеспечение непрерывности производства продуктов питания и связанных с ними цепочек поставок должно стать приоритетной задачей для всех".

"В условиях столь глобального кризиса БКК призывает всех участников логистической цепочки (стивидоров в портах погрузки и выгрузки, судовладельцев, железные дороги, компании, доставляющие грузы автотранспортом) оказать максимум содействия в оперативном продвижении удобрений к конечному потребителю, к фермерам. Ведь возвращение к нормальной жизни сейчас — задача каждого ответственного бизнеса, а сельское хозяйство было и остается ключевой отраслью для населения Земли", — заявила пресс-служба БКК.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За почти семь лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны.