В новом цеху торфобрикетного завода в Браславском районе произошел пожар

Минск, 25 июня. На реконструированном в этом году ОАО "Торфобрикетный завод Браславский" в деревне Ахремовцы Браславского района Витебской области вечером 24 июня произошел пожар.



Сообщение о возгорании в прессовочном цехе (13 х 13 м) на втором этаже двухэтажного кирпичного здания (13 х 24 м, 2018 года постройки) производственного корпуса предприятия поступило в 18.08, сообщило областное управление МЧС.



В результате пожара повреждены элементы управления двух циклонов, блок управления прессами и электропроводка оборудования. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



Торфопредприятие "Браславское" было создано в феврале 1967 года с целью производства торфобрикета для населения и других потребителей Витебской области, а также для добычи торфа сельскому хозяйству. В 2009 году преобразовано в ОАО "Торфобрикетный завод Браславский". Проектная мощность предприятия составляла 30 тыс. тонн торфяных брикетов в год. В соответствии с Программой развития предприятий торфяной промышленности на 2006—2010 годы в 2018 году была проведена реконструкция предприятия. Выпуск торфяных брикетов должен возрасти до 40 тыс. тонн в год. Имеющегося сырья, как отмечается в визитной карточке предприятия на его сайте, хватит на 30 лет.