Эксперт: Ажиотажа на аренду квартир студентами в Минске пока не ожидается

Минск, 25 июня. Ажиотажного спроса на аренду столичной жилой недвижимости со стороны студентов текущим летом в Минске не прогнозируется. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказала начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарита Почицкая.

По ее словам, ажиотажа на аренду квартир в преддверии прошлого учебного года не наблюдалось и оснований в текущем тоже нет. "Безусловно, в конце лета — начале осени доля студентов в общем количестве поступающих заявок увеличивается, но не в таком объеме, чтобы это давало основания собственникам увеличивать стоимость аренды. Хотя отдельные попытки предпринимаются ежегодно. Но когда дефицита квартир нет, то завышенные по цене предложения просто игнорируются арендаторами", — пояснила Почицкая.

Также, считает она, до конца года существенных изменений на столичном рынке аренды жилой недвижимости не предвидится. "Баланс спроса и предложения, с одной стороны, будет поддерживаться поступлением новых квартир в аренду, а с другой — уравновешиваться отсутствием массового притока арендаторов", — отметила Почицкая.



Как отмечает риелтор, с конца зимы 2016 года цены не менялись и составляют по итогам второго квартала 2018 года: для однокомнатных квартир — порядка 200 долларов в месяц, двухкомнатных — 250, трехкомнатных — 300. "Причину я вижу в балансе предложения и финансово обеспеченного спроса. Между ними вот уже как несколько лет наблюдается паритет. Но за последний год появились предпосылки к изменению ситуации. Причем не в сторону собственников", — заметила Почицкая.



По ее мнению, к увеличению стоимости аренды не располагает, как минимум, экономическая ситуация. "Несмотря на то что явные кризисные явления в экономике страны уже позади, однако ощутимого роста доходов населения до сих пор не наблюдается. На этом фоне за 2017 год более чем наполовину уменьшился миграционный прирост населения Минска. Люди понимают, что зарплаты в столице не растут, в отличие от стоимости жизни, — сказала начальник отдела. — Кроме того, на число арендаторов пусть не масштабно, но все же повлияли и продолжают влиять подешевевшие кредиты на приобретение и строительство жилья. Благодаря им те, кто раньше не мог рассчитывать на собственное жилье, теперь решили свой жилищный вопрос. Семье выгоднее ежемесячно выплачивать кредит за собственную квартиру, чем стоимость аренды чужой".



По ее словам, предложений квартир в аренду становится больше за счет возвратившегося интереса к покупке квартир для их последующей сдачи в аренду. Доходность квартир сейчас в два раза выше банковских депозитов — на уровне 5% годовых после уплаты налогов. "Выше только у коммерческой недвижимости и облигаций, но там свои нюансы. А в случае с жильем — это неоспоримый лидер желаний любого человека. Тем более в столице", — сказала Почицкая.



Она привела пример появления новой формы сдачи в аренду — по доверенности. "Только за 2018 год количество поступивших к нам запросов на приобретение квартиры для сдачи в аренду увеличилось вдвое. Типичный запрос звучит так: приобрести ликвидную квартиру, и, прилагая минимум усилий, получать стабильный доход от сдачи ее в аренду", — отметила представитель "Твоей столицы".



По ее мнению, арендодателям в обозримом будущем не стоит рассчитывать на возвращение докризисных ставок аренды, когда арендатор однокомнатной квартиры с не самым лучшим расположением находился за день и готов был платить 350 долларов в месяц. "Надо понимать, что студенты сейчас обеспечены общежитиями гораздо лучше, чем это было пять лет назад. При этом не стоит сбрасывать со счетов государственное арендное жилье для других категорий арендаторов. Поэтому конкуренция среди собственников квартир ощутимая", — отметила эксперт.

