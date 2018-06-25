Стук: Ресторан в Куропатах не находится в охранной зоне

Минск, 25 июня. Развлекательный комплекс с рестораном "Поедем поедим" не находится в охранной зоне историко-культурной ценности, заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН. Но в зависимости от дальнейшего развития ситуации Генпрокуратура может инициировать новую проверку соблюдения законодательства при строительстве объекта, добавил он.

"Как Генпрокуратура смотрит на эту ситуацию? Пока пассивно и пока выжидает", — отметил Стук.



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