Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал на первых торгах недели

Минск, 25 июня. 25 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал.







По итогам торгов курс евро снизился на 0,0049 рубля (0,21%) и составил 2,3226 рубля.





Курс доллара США снизился на 0,0013 рубля (0,07%) и составил 1,9948 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0091 рубля (0,26%) и составил 3,1677 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В понедельник фьючерсы на марку Brent находятся в районе 74 долларов за баррель.







В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 28,99 копейки и составил 62,9497 рубля.