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Дата распечатки: 25.06.2018 14:34
 
25.06.2018 13:52 Экономика, Финансы

Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал на первых торгах недели

Минск, 25 июня. 25 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0049 рубля (0,21%) и составил 2,3226 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0013 рубля (0,07%) и составил 1,9948 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0091 рубля (0,26%) и составил 3,1677 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В понедельник фьючерсы на марку Brent находятся в районе 74 долларов за баррель. 

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 28,99 копейки и составил 62,9497 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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