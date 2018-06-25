Здоровый образ жизни в помощь детям: в центре Минска установят беговые дорожки

20 июня в центре Минска появятся беговые дорожки, генерирующие «энергию добра» в помощь детям. Каждый посетитель сможет пробежать в ТЦ «Галерея» несколько минут на дорожке, а все полученные километры пойдут в зачет акции SunRunChallenge – нового этапа благотворительного проекта #velcombegom.



Три беговые дорожки в ТЦ «Галерея» появятся на первом этаже 20 июня и будут работать с 17.00 до 20.00. В этот промежуток времени все посетители торгового центра смогут бросить вызов личным спортивным достижениям и при этом внести вклад в доброе дело. Беговые дорожки поставят за день до запуска новой акции SunRun Challenge в рамках благотворительной кампании #velcombegom.



«Акцией с беговыми дорожками компания velcom хочет показать, что совершать добрые дела очень легко – иногда для этого достаточно выйти на пробежку. Это символическая акция для того, чтобы привлечь максимальное количество людей, предложить им заняться спортом и помочь детям в рамках проекта #velcombegom.



А с 21 по 24 июня мы зовем всех белорусов в нашей стране и за ее пределами пробежать в помощь «солнечным» детям – в этот период мы будем регистрировать все результаты, отмеченные в социальных сетях под хештегом #velcombegom», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.



На площадке с беговыми дорожками установят конструкцию в виде солнца, которая будет менять яркость в зависимости от километров, накопленных участниками. Чем дольше пробегут посетители торгового центра, тем больше километров пойдет в зачет акции SunRunChallenge.



Так как новый этап благотворительного проекта #velcombegom проходит под знаком солнца, все полученные километры переведут в киловатты «энергии добра». Наблюдать за количеством накопленной энергии можно будет с 21 по 24 июня на большом экране ТЦ «Галерея», где будет демонстрироваться счетчик акции.



23 июня на стадионе «Динамо» пройдет Большой благотворительный забег. Для участия в нем необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://bit.ly/velcombegom.



Всего белорусам предстоит пробежать 50 000 километров, что соответствует 13 180 000 кДжоулей, или 3365 кВт/ч «энергии добра».



Для того чтобы достичь поставленной цели, всем желающим нужно выходить на пробежки с 21 по 24 июня, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием результата и хештегом #velcombegom. Когда участники SunRunChallenge пробегут заветные 50 000 километров, компания velcom перечислит на счет ДУ «Детский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития» 50 000 рублей.