Спецдокладчик ООН рекомендует сохранить международный контроль за ситуацией с правами человека в Беларуси

Минск, 25 июня. Ощутимого прогресса в решении системных проблем в Беларуси не было достигнуто, поэтому необходимо сохранить международный контроль за ситуацией с правами человека в стране, заявил спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, представляя свой доклад 25 июня на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Харасти подчеркнул, что это его шестой доклад с 2012 года, когда он был назначен спецдокладчиком по Беларуси. Это также его последний доклад, так как срок полномочий дипломата в качестве спецдокладчика истекает 31 октября этого года.



"Я бы хотел доложить вам о прогрессе с правами человека за эти шесть лет, но его не было, — сказал Харасти. — В течение шести лет власти Беларуси не продемонстрировали никаких позитивных изменений по улучшению ситуации с правами человека".



Докладчик подчеркнул, что в марте 2018 года правоохранительные органы применяли "репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей политической оппозиции, правозащитников и независимых журналистов", задержав до и во время Дня Воли "более сотни человек".



Он отметил, что белорусские власти после освобождения в августе 2014 года политзаключенных впоследствии продолжили практику арестов политических оппонентов. В Беларуси по-прежнему затруднена регистрация и работа политических партий и общественных объединений, ограничены права на свободу собраний и ассоциаций.



Спецдокладчик выразил обеспокоенность в связи с поправками в закон о СМИ, которые "ликвидируют сохраняющиеся остатки свободы выражения мнений в интернете".



Харасти отметил, что белорусские власти продолжают игнорировать рекомендации правозащитных механизмов ООН, а также Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.



В докладе упоминаются блокировка доступа к сайтам belaruspartisan.org и charter97.org по решению Мининформа, преследования журналистов и блогеров. Отмечается, что в 2017 году на журналистов было наложено 69 штрафов более чем на 25 тыс. евро.