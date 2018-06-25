25.06.2018 19:50 Экономика, Общество
КГБ сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в здравоохранении и задержании более 50 человек
Минск, 25 июня. Комитет госбезопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения, сообщил глава ведомства Валерий Вакульчик узкому кругу журналистов.
За систематическое получение взяток задержаны должностные лица, в числе которых директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров (за решение вопросов о государственной регистрации лекарств), директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак (за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок). "К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более 620 тыс. долларов в эквиваленте", — сказал Вакульчик, слова которого приводит государственное информагентство БелТА.
Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно, второй — за заключение договоров о поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплаты поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.
Кроме того, задержан ряд должностных лиц "Белмедтехники", которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок. "За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 (получение взятки), 431 (дача взятки) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием", — отметил Вакульчик.
Разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тыс. долларов, а отдельным должностным лицам — до 350 тыс. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте. Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения.
Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10—60%, в отдельных случаях — на 100%, сказал Вакульчик. Он напомнил, что Александр Лукашенко дал правительству поручение снизить стоимость лекарств. "При этом, что по понятным причинам осталось за кадром, Комитету государственной безопасности было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена. В медицинской сфере вскрыты системные коррупционные проявления", — сказал председатель КГБ. Преступные схемы, использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах. "Из них на взятки, без преувеличения, уходили миллионы долларов США. В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более 15 млн долларов. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются", — сообщил глава КГБ.
"Фактически механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше, — отметил он. — Как следствие, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему. Таким образом, установлено, что фактически существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений. Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям".
Закупки осуществлялись не у производителей, а у многочисленных посредников, финансовых компаний. В КГБ подчеркивают, что вскрытые факты противоправной деятельности в системе здравоохранения позволят оценить реальное положение дел по закупкам лекарств и медицинского оборудования, будут способствовать снижению их стоимости и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых государством на эти нужды.
За систематическое получение взяток задержаны должностные лица, в числе которых директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров (за решение вопросов о государственной регистрации лекарств), директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак (за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок). "К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более 620 тыс. долларов в эквиваленте", — сказал Вакульчик, слова которого приводит государственное информагентство БелТА.
Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно, второй — за заключение договоров о поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплаты поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.
Кроме того, задержан ряд должностных лиц "Белмедтехники", которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок. "За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 (получение взятки), 431 (дача взятки) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием", — отметил Вакульчик.
Разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тыс. долларов, а отдельным должностным лицам — до 350 тыс. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте. Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения.
Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10—60%, в отдельных случаях — на 100%, сказал Вакульчик. Он напомнил, что Александр Лукашенко дал правительству поручение снизить стоимость лекарств. "При этом, что по понятным причинам осталось за кадром, Комитету государственной безопасности было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена. В медицинской сфере вскрыты системные коррупционные проявления", — сказал председатель КГБ. Преступные схемы, использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах. "Из них на взятки, без преувеличения, уходили миллионы долларов США. В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более 15 млн долларов. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются", — сообщил глава КГБ.
"Фактически механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше, — отметил он. — Как следствие, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему. Таким образом, установлено, что фактически существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений. Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям".
Закупки осуществлялись не у производителей, а у многочисленных посредников, финансовых компаний. В КГБ подчеркивают, что вскрытые факты противоправной деятельности в системе здравоохранения позволят оценить реальное положение дел по закупкам лекарств и медицинского оборудования, будут способствовать снижению их стоимости и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых государством на эти нужды.