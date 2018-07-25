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Дата распечатки: 25.07.2018 13:51
 
25.07.2018 13:17 Общество

Гродненские журналисты призывают власти прекратить преследование Александра Денисова и Алексея Кайриса

Минск, 25 июля. Тридцать  гродненских журналистов подписали обращение в защиту своих коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, которым грозит уголовное преследование за сюжет на телеканале "Белсат", сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

23 июля милиция провела осмотр в квартирах Денисова и Кайриса и забрала компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеру и электронные носители информации. Поводом стал сюжет на телеканале "Белсат" о состоянии одного из гродненских интернатов.

"Мы, гродненские журналисты, выражаем решительный протест против преследования наших коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, призываем прекратить давление на журналистов-фрилансеров и требуем вернуть всю изъятую технику. Мы считаем возмутительными обыски у родителей журналистов и рассматриваем это как давление через семью", — говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что давление на журналистов "имеет открытый характер запугивания и шантажа и противоречит нормам Конституции, национального законодательства и международным обязательствам Беларуси в области обеспечения свободы распространения информации".

Обращение будет направлено в правоохранительные органы.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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