Гродненские журналисты призывают власти прекратить преследование Александра Денисова и Алексея Кайриса

Минск, 25 июля. Тридцать гродненских журналистов подписали обращение в защиту своих коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, которым грозит уголовное преследование за сюжет на телеканале "Белсат", сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



23 июля милиция провела осмотр в квартирах Денисова и Кайриса и забрала компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеру и электронные носители информации. Поводом стал сюжет на телеканале "Белсат" о состоянии одного из гродненских интернатов.



"Мы, гродненские журналисты, выражаем решительный протест против преследования наших коллег Александра Денисова и Алексея Кайриса, призываем прекратить давление на журналистов-фрилансеров и требуем вернуть всю изъятую технику. Мы считаем возмутительными обыски у родителей журналистов и рассматриваем это как давление через семью", — говорится в обращении.



Его авторы отмечают, что давление на журналистов "имеет открытый характер запугивания и шантажа и противоречит нормам Конституции, национального законодательства и международным обязательствам Беларуси в области обеспечения свободы распространения информации".



Обращение будет направлено в правоохранительные органы.