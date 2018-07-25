Полковник Вооруженных сил приговорен к двум годам лишения свободы за воинское преступление

Минск, 25 июля. 25 июля судом Борисовского района рассмотрено уголовное дело по обвинению полковника Сергея Городинского, начальника службы безопасности связи отдела связи штаба Северо-западного оперативного командования, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 455 УК.



Как сообщает Минский областной суд, обвиняемый, проходя военную службу в должности командира 60-го отдельного полка связи штаба СЗОК не зарегистрировал сообщение о совершенном преступлении, в установленном порядке не рассмотрел его, не доложил старшему командиру о совершенном преступлении, служебное расследование не назначил, проверку не организовал и не назначил, прокурора Минской области не уведомил, уголовное дело не возбудил, тем самым скрыл совершенное преступление.



Приговором суда полковник признан виновным в умышленном бездействии власти, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. На основании ч. 1 ст. 455 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в доход государства в размере 350 базовых величин в сумме 8.575 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет.



Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, обвиняемый взят под стражу в зале суда немедленно.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.