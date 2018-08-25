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Дата распечатки: 25.08.2018 11:32
 
25.08.2018 10:45 Общество

Изменилось время и место прощания с Алесем Липаем

Минск, 25 августа. Изменилось время и место прощания с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни.

Прощание состоится не в субботу, как предполагалось ранее, а в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.

Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.


БелаПАН.

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Суббота, 25 Август 2018, 11:32
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