Перенос места прощания с Алесем Липаем связан исключительно с решением его семьи

Минск, 25 августа. Перенос места прощания с основателем БелаПАН Алесем Липаем связан исключительно с решением его семьи. Об этом БелаПАН заявил представитель семьи Липая.



Слухи о том, что приход Храма Архистратига Михаила в Минске отказал в отпевании Алеся Липая, не соответствуют действительности.



Прощание с Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, состоится в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.



Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.