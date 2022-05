25 самых опасных фильмов для психики, которые не стоит смотреть

Статья (и просмотр фильмов, описанных в статье) запрещены для беременных, несовершеннолетних и для людей со слабой психикой. (+18)

Психология человека устроена так, что когда нам говорят – «не смотри это», в нас только разжигается любопытство. Как же, кто-то упал в обморок, что же такого там показали, от чего можно упасть в обморок? Чаще всего любопытство берет верх, чтобы доказать, что я-то точно не упаду в обморок, и уж точно не испугаюсь. Но даже внешне хорохорясь, на психике остаются глубокие шрамы от увиденного и внутренне пережитого. Это всегда имеет последствия, даже если вы их и не видите сразу.

Перечень сформирован лишь для того, чтобы предупредить зрителей о том, что может нанести их сознанию непоправимый вред. Даже если вы и отличаетесь стальными нервами и привыкли к такому жанру, не стоит продолжать развращать себя, подпитывая эгрегор ненависти, агрессии и насилия.

1. Изгоняющий дьявола (The exorcist). Фильм 1973 года. Режиссер Уильям Фридкин.

Известная актриса переживает трудные времена – ее дочь ведет себя неадекватно, а врачи только пожимают плечами. От безысходности в дом пригласили священника. Оказалось, что дочь одержима самим дьяволом.

По мнению еженедельника Entertainment Weekly «Изгоняющий дьявола» стал самым страшным фильмом за всю историю кинематографа. Когда в 1973 году фильм вышел на экраны, началась массовая истерия и кареты скорой помощи дежурили у кинотеатров, так как со многими случались настоящие обмороки.

Однажды даже случился курьез. На просмотре фильма одному зрителю стало плохо, и он упал в обморок, в результате чего ударился о спинку кресла и сломал себе челюсть. В ярости зритель хотел даже подать в суд на компанию за использование 25 кадров, которые якобы и спровоцировали его на такое опасное для жизни падение. Историю смогли замять небольшим откупом.

Не смотря на всю свою жуткость, «Изгоняющий дьявола» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R, конечно же, учитывая инфляцию.

Если вы отважитесь посмотреть этот фильм, то заметьте, что когда тело Риган будет покидать демон, звуки, издаваемые им, – это на самом деле визги свиньи, которую отправили на бойню.

2. Нити (Threads). Фильм 1984 года от режиссера Мика Джексона

Небольшой британской город живет своей спокойной и размеренной жизнью, в то время как Советский Союз нападает на Иран, а в США пытаются не допустить туда ввода ядерных ракет.

Большинство зрителей делятся, что фильм произвел на них самое негативное впечатление, оставляя осадок страха, ненависти, неизбежности. Удивительно, что здесь не было монстров, ужасов и традиционного хоррора, в эпицентре событий человек – главный монстр. Нашему зрителю, вдобавок, наверняка не понравится, что по сюжету именно СССР сделали главным зачинщиком ядреной войны.

3. Кинопробы (Audition). Фильм 1999 года от режиссера Такаши Миике

7 лет назад он потерял жену и теперь решается найти себе новую спутницу жизни. Его друг помогает организовать кинопробы, где мужчина может увидеть самых разных девушек и их вредные привычки…

Когда фильм показали на фестивале в Роттердаме, зрители падали в обморок. Фильм начинался как обычная мелодрама и без всяких предупреждений превратился в ужасный триллер с шокирующим женским садизмом.

4. Голова-ластик (Eraserhead). Фильм 1977 года от Дэвида Линча

Генри живет в шумном и грязном городе. Его подруга однажды заявляет, что беременна и мужчине приходится жениться. Оказывается, что подруга вынашивала чудовище…

Библиотека Конгресса США признала фильм «культурно значимым», после чего в 2004 году его поместили в Национальный киноархив, а вот журнал «Premiere» внес его в список «25 самых опасных фильмов».

5. За стеклом (Tras el cristal). Фильм 1987 года от Аугусто Виларонга

Фильм о бывшем нацистском враче, который оказался парализованным после неудачной попытки самоубийства.

Критики говорят, что такой фильм может понравиться только ценителям авторского кино и очень неформатного хоррора.

6. Ад каннибалов (Cannibal Holocaust). Фильм 1979 года от Руджеро Деодато

Молодые репортеры решили снять фильм о последних людоедах, но, прибывая в дебри Амазонки, исчезают без единого следа.

7. Сало или 120 дней Содома (Salò o le 120 giornate di Sodoma). Фильм 1975 года от Пьера Паоло Пазолини

Экранизация романа маркиза де Сада, но перенесенная в 1944 – 1945ые года. Элита фашистского города Италии пытает юных девушек для своей услады.

Когда съемки фильма закончились, Пьер Паоло Пазолини, режиссер фильма, подвергся жестокости и был убит.

8. Посетитель Q (Visitor Q). Фильм 2001 года от Такаши Миике

Отец семейства был уволен с работы на телевидении, но он решает все исправить, сняв фильм о своей деградирующей семье.

9. Забавные игры (Funny Games). Фильм 1997 года от Михаэля Ханеке

Семья приезжает в загородный дом, где их встречают двое молодых парней в перчатках. Убив собаку, они предложили семье пари…

Когда фильм показывали на Каннском фестивале, билеты были снабжены специальными красными наклейками, подтверждающими то, что зрелище будет действительно жуткое.

10. День женщины (Day of the Woman). Фильм 1978 года. Режиссер — Мейр Зархи

Дженнифер приезжает в загородный дом, чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса. Трое мужчин решили поиздеваться над ней, насилуя и жестоко избивая. Четвертый из компании должен был убить жертву, но он только сымитировал смерть. Скоро девушка отомстит за случившееся с ней.

11. Некромантик (Nekromantik). Фильм от 1987 года. Режиссер — Йорг Буттгерайт.

Вертер перевозит трупы. С работы он нередко носит человеческие органы. Но однажды он притащил домой целый труп…

12. Необратимость (Irréversible). Фильм 2002 года от Гаспара Ноэ

Герой ищет убийцу, которого никогда в жизни не видел. Преступник жестоко изнасиловал и убил его подругу…

Гаспар Ноэ использовал в начальных эпизодах ленты еле слышимые низкочастотные звуки, похожие на звуки землетрясения. Именно такие звуки вызывают у нас тошноту, головокружение и беспокойство. Режиссер рассчитывал, что именно это заставит зрителей уходить в первые полчаса просмотра. Так и вышло.

Этот фильм запретили к просмотру в Беларуси (ред. — и правильно сделали).

13. Последний дом слева (The Last House on the Left). Фильм 1972 года от режиссера Уэса Крейвена

Филис и Мари отправились на рок-концерт. Они хотели хорошо провести время, но все обернулось очень плохо. Компания преступников поиздевалась над девушками и изнасиловала их.

Комиссия 2 раза подряд не признавала фильм и ставила рейтинг «X». Попытки режиссера подрезать фильм ничего не дали и Крейвен пошел на крайние меры, самостоятельно поставив штамп «R» без чьего либо разрешения.

14. Подопытная свинка 2: цветок из плоти и крови (Ginopiggu 2: Chiniku no hana). Фильм 1985 года. Режиссер Хидеши Хино

Возвращаясь домой, женщина подвергается нападению, а очнувшись, видит себя связанной. Неизвестный в маске самурая хочет сделать из нее цветок из плоти и крови.

15. Заводной апельсин (A Clockwork Orange). Фильм 1971 года от Стенли Кубрика

Преступность среди молодежи, безжалостность, убийства и изнасилования. Лидер группы, который совершает все эти злодеяния, попадает в тюрьму, где его извращенное сознание пытаются исправить. Но ничего нельзя изменить…

В течении года после выхода в прокат фильма, Кубрику приходили анонимные угрозы о расправе над ним. Чтобы прекратить их, режиссер изъял ленту из проката и запрет на показ фильма действовал до самой смерти Кубрика – до 1999 года.

Дело в том, что действительно были сведения о преступниках-подражателях, которые напевали музыку из этого фильма.

16. Человеческая многоножка (The Human Centipede). Фильм 2009 года от Тома Сикса

Две девушки отправились в путешествие. Однажды на их пути появляется незнакомец. Оказалось, что это был отставной хирург, разъединивший когда-то сиамских близнецов. Только теперь он будет делать обратную операцию, соединяя трех в одно существо.

17. После смерти (Aftermath). Фильм 1994 года. Режиссер Начо Серда

Короткометражка о том, как разделывают труп медицинские эксперты.

18. Порожденный (Begotten). Фильм 1990 года. Режиссер Э. Елиас Мериге

Многие соглашаются, что это далеко не только от кино, но в целом от искусства.

Режиссер снял фильм на черно-белую пленку, а потом каждый кадр перефотографировал. Это было сделано для усиления атмосферы страха и жуткости.

19. Человек кусает собаку (C’est arrivé près de chez vous). Фильм 1992 года. Режиссеры: Андре Бонзель, Реми Бельво, Бенуа Пульворд

Бен – музыкант, любящий сын, примерный гражданин. Еще он убийца…

20. Мученицы (Martyrs). Фильм 2008 года от Паскаля Ложье

Маленькая девочка бредет по дороге в состоянии шока. Она не говорила ни слова. По всей видимости, ее долго держали в заточении на скотобойне. Хоть на ее теле и нет следов насилия, но что-то точно случилось с ней…

Когда фильм показывали на кинофестивале в Торонте, люди падали в обморок.

21. Судороги (Shivers). Фильм 1975 года. Режиссер Дэвид Кроненберг

Безумный ученый выводит паразита, который делает его любовницу настоящим маньяком. Опыт выходит из-под контроля и зараза распространяется. Теперь вокруг много жестоких маньяков.

22. Синий бархат (Blue Velvet). Фильм 1986 года от Дэвида Линча

Из-за болезни отца парень возвращается в родной город, где с ним начинает происходить череда ужасных событий. Все началось с того, что он нашел человеческое ухо…

Журнал «Premiere» включил этот фильм в список самых опасных для просмотра.

23. Антихрист (Antichrist). Фильм 2009 года. Режиссер Ларс фон Триер

Семейная пара неожиданно теряет своего сына. Он выпал из окна, пока они занимались любовью. Снедаемые чувством вины, они отправляются в загородный дом, где погружаются в мир необъяснимых символов.

24. Груз 200. Фильм 2007 года. Режиссер Алексей Балабанов

Шел 1984 год. В советской провинции пропадает дочь секретаря райкома…

От участия в фильме отказались Евгений Миронов, Сергей Маковецкий, Кирилл Пирогов. Фильм отказались показывать на Каннском и Берлинском кинофестивале. Сам фильм не рекомендован к показу на телеканалах России.

25. Зеленый слоник. Фильм 1999 года Светланы Басковой

Два младших офицера находятся на гауптвахте в одной камере.